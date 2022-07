Unfall-Schock: Nun Gesundheitstests für Senioren?

„Reaktionsvermögen nimmt ab“

Er bringt einige Argumente dafür ins Spiel: „Im Alter werden Sehfähigkeit - vor allem in der Nacht - und Überblicksgewinnung schlechter, das Reaktionsvermögen nimmt ab, die Beweglichkeit ist oft eingeschränkt, was zu Problemen beim Rückwärtsfahren führt.“ Er erinnert sich an einen ähnlich tragischen Unfall wie in Ellmau vor einigen Jahren in Maurach. Dort sei ein Gast in einer Pizzeria von einem älteren Autolenker niedergefahren worden und verstorben.