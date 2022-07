Wenig neue Gesichter auf Tirols VP-Landesliste

Jung und weiblich, aber wenig Spielraum

Zwischen den Bezirken und den Bünden hat Mattle wenig Spielraum in der Aufstellung seiner Landesliste, um Eitelkeiten nicht zu verletzen. Doch weiblichere und jüngere Listen, das gelang. So finden sich 37 Frauen (und „nur“ 35 Männern) auf den Listen, wobei in nur zwei Bezirken die Liste von einer Frau angeführt wird. „Wir haben in den Bezirken diesmal ein Durchschnittsalter von 45 Jahren“, erklärt Mattle - eine Verjüngung also.