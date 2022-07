Jubelchor für den Star-Dirigenten

Am 29. und 30. September 1941 ermordeten die Nazis mehr als 33.000 Opfer – das größte einzelne Massaker im zweiten Weltkrieg. In „Babyn Jar“, einer Schlucht nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ein Ereignis, das im Jahr 2022 mit den bestialischen Kriegsverbrechen der russischen Angriffstruppen in der Ukraine präsenter denn je ist.