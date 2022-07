Forschung in den Bergen: Leben an Existenzgrenzen

„Aktuell sind wir im sechsten Sommer und wissen bereits, dass das Leben in diesen Lebensräumen abhängig von schneereichen oder schneearmen Wintern sowie heißen oder kühleren Sommern sehr stark variiert. Wir werden sicher noch vier weitere Jahre benötigen, um sagen zu können, im Mittel gilt dieser Zustand“, so Körner, der mit seinen Kollegen damit die Basis für künftige wissenschaftliche Untersuchungen legt: „In 30 oder 100 Jahren kann man dann wieder auf diese Flächen gehen und das Gleiche, was wir jetzt machen, wiederholen, um dann festzustellen, wie sich die Klimaerwärmung auf das Hochgebirge ausgewirkt hat.“