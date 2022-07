Energiegutschein: Werden die Probleme nun gelöst?

Auch die Ombudsfrau hat zahlreiche Beschwerden erhalten. Simon F. etwa hat vom Briefträger einen falschen Gutschein erhalten. Dieser war nicht an ihn adressiert. Danach hat sich der Tiroler wochenlang bemüht, das für ihn richtige Formular zu erhalten. Ohne Erfolg. „Im Finanzministerium werde ich immer und immer wieder auf die Homepage verwiesen. Weder über die Homepage noch telefonisch kann man ein Formular anfordern. Die Mitarbeiter fühlen sich nicht zuständig und können mir auch keines per Post zusenden. Was sollen wir tun?“, wandte er sich schließlich an uns.