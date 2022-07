Claes Oldenburg: Letzter Pop-Art-Meister ist tot

Und besonders gern war er in Deutschland. In Kassel haute der viermalige Documenta-Künstler eine zwölf Meter hohe Spitzhacke in das Fuldaufer. In Frankfurt war es eine fast so hohe Krawatte. In Münster Billiardkugeln, in Köln eine Eistüte und in Freiburg ein Wasserhahn mit Schlauch, beides natürlich in einer Größe, die man im Baumarkt nicht findet, weil sie höher sind als der ganze Baumarkt.