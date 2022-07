Essen kann man jetzt im Leih-Mehrweggeschirr holen

Wie funktioniert’s?

Anstatt einen Pfand zu hinterlegen, kann man sich über die „and-less“-App bei den teilnehmenden Restaurants sein To-Go Essen kostenlos und pfandfrei in zwei Mehrwegboxgrößen ausleihen. Dafür müssen die Behälter innerhalb von 14 Tagen bei den Restaurantpartnern zurückgebracht werden. Dort werden Sie auch wieder gereinigt und zurück in den Kreislauf gebracht. In der Testphase, die seit gestern und noch bis 30.…September läuft, sind dabei: Liebhaberei, Little Dancer, Schadzi, Tamu Sana, Aroy Thai, Kaffeladen und Veggiezz X Garden.