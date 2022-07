Explosion zerstört Wohnhaus in Tschechien total

In Tschechien ist am Montag bei einer Explosion ein Wohnhaus total zerstört worden. Dutzende benachbarte Häuser in der Gemeinde Olsany u Prostejova wurden dabei zum Teil schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Passanten, die sich zum Zeitpunkt der Detonation auf der Straße befanden, wurden verletzt und dem Rettungsdienst übergeben.