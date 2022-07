Pokal fatal: Fußball-Fans sorgen für Sexskandal!

Selbst wenn’s für die 150 Vorwärts-Fans in der Welser HOHO-Arena etwas zu feiern gegeben hätte, diese Prolo-Gesänge hätten sie sich sparen können. Als die WSC-Hertha-Masseurin – deren Namen wir hier weglassen – in der 65. Minute den am Rücken liegenden Keeper Indir Duna am Rasen länger behandeln musste, stimmte der Anhang ein sich wiederholendes Gegröle mit tief sexistischem Inhalt an.