ÖFB-Cup: Austria souverän, kein Wunder in Kuchl

Beim Geisterspiel der Salzburger Austria in Telfs - kreative Austrianer fanden trotzdem einen Weg, das Spiel vor Ort zu sehen - stand es lange 0:0, die Violetten legten in der zweiten Hälfte aber einen Gang zu und führten zwischenzeitlich sogar mit 4:0. Am Ende setzte sich die Truppe von Trainer Schaider souverän mit 4:2 durch.