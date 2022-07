Prestige-Baustelle wird zur Dauergrube

Kurzzeitig kam etwas Bewegung in das trostlose Loch am Beginn der Münchner Bundesstraße. Seit fast eineinhalb Jahren steht die Baustelle für das Mega-Projekt der Prisma-Gruppe am Platz der ehemaligen Raika Liefering inzwischen still. Die jüngsten Arbeiten waren aber nur ein kurzes Intermezzo. Denn die tiefe Baugrube wurde lediglich etwas kleiner. Mit Erde und Schotter wurde das Loch teilweise aufgefüllt. Seither herrscht Stillstand.