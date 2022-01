Baustellen-Rätsel nach Unfall bei Großprojekt

Der Immobilien-Entwickler, der in Salzburg auch für das Quartier Rauchmühle und das Stadtwerk in der Strubergasse verantwortlich war, will rund 30 Millionen Euro investieren. Die Raiffeisenbank Liefering soll nach der Fertigstellung wieder in eines der Häuser einziehen. Der Bau zieht sich aber deutlich in die Länge. Ursprünglich war die Fertigstellung für das Frühjahr 2023 geplant. Das wird sich sicher nicht mehr ausgehen.