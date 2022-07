Große Fußball-Party trotz deutlicher 0:6-Klatsche

Bundesligastimmung in Röthis! Dafür sorgten die 300 mitgereisten Sturm-Fans, für die der Gastgeber einen eigenen Gästesektor eingerichtet hatte. Sturm-Trainer Christian Ilzer ließ vor dem Spiel wissen, dass die Fahrten ins Ländle ein „Familienausflug“ seien, da er seine seit langem in Vorarlberg lebende Schwester besuchen könne. Zuletzt bekam Ilzer oft Gelegenheit dazu. Zum dritten Mal in Folge gastierte Sturm in der ersten Cuprunde in Vorarlberg.