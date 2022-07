Thiem nach Niederlage: „Es war wie Tag und Nacht“

„Viel mehr Selbstvertrauen“

In den kommenden Wochen stehen für Thiem die Turniere in Gstaad/Schweiz sowie Kitzbühel auf dem Programm. „Ich habe beide Turniere schon gewonnen und freue mich sehr darauf. Ich habe viel mehr Selbstvertrauen und kann die meisten Gegner zumindest in einen richtig guten Fight verwickeln“, sagte Thiem. Er habe auch gesehen, wo es noch fehlt, das gelte es jetzt noch zu verbessern.