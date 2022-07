Einbrecher wird nach Coup bewusstlos gefunden

Die beiden tschechischen Staatsbürger, 28 und 38 Jahre alt, sowie vermutlich zwei derzeit noch unbekannte Täter sind verdächtig, am Donnerstag gegen 12.50 Uhr durch Aufbrechen eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus in Kirchschlag bei Linz eingebrochen zu sein und daraus ein Elektrogerät sowie Bargeld in nicht genannter Höhe gestohlen zu haben.