E-Bike-Fahrer (70) wurde bei Sturz schwer verletzt

Die schweren E-Bike-Unfälle mehren sich: Am Donnerstagvormittag wurde ein 85-jähriger Mühlviertler in Bad Mühllacken von einem Auto erfasst und getötet.Und erst am Mittwoch war ein 93-jähriger E-Bike-Fahrer in Schalchen mit einem Pkw kollidiert. Er verstarb im Lkh Salzburg