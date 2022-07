Rosige Bilanz für den Beschlägehersteller Blum

Mehr als nur abgefedert wurden diese Widrigkeiten durch die anhaltend hohe Nachfrage auf allen relevanten Märkten. 44 Prozent des Umsatzes erzielte das Unternehmen in der EU, 13 Prozent in den USA. Ein Wachstumsmarkt bleibt Asien, erst im Frühjahr wurde in Schanghai ein neues Werk in Betrieb genommen. Bei den Investitionen stieg Blum generell aufs Gaspedal: 339 Millionen Euro wurden laut Co-Geschäftsführer Martin Blum in Ausbauprojekte gesteckt. 66 Prozent davon entfielen auf die Standorte im Ländle - das zeigt, dass Blum, obwohl mittlerweile in 120 Ländern aktiv, immer noch sehr stark in Vorarlberg verwurzelt ist.