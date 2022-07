Stromer weiter auf dem Vormarsch

Noch vor wenigen Jahren waren Elektroautos echte „Exoten“, mittlerweile gehören sie zum Straßenbild. Das gilt insbesondere für Vorarlberg: 17,7 Prozent der im ersten Halbjahr 2022 neu zugelassenen Pkw werden zu 100 Prozent mit der „Kraft aus der Steckdose“ angetrieben - das ist der höchste Wert in Österreich. Abgeschlagen auf Rang zwei liegt Salzburg, wo die E-Autos auf einen Anteil von 15,6 Prozent kommen. Auffallend: In Vorarlberg gibt es zwischen den einzelnen Regionen kaum Unterschiede, die E-Mobilität ist also längst kein urbanes Phänomen mehr.