Serafin: „Mit 300 Künstlern ist man gefordert!“

Der Römersteinbruch in St. Margarethen im Burgenland ist einzigartig: In der spektakulären Naturkulisse werden im Rahmen von „Oper im Steinbruch“ beliebte Opern auf die Bühne gebracht. Rund 5000 Menschen verfolgten die Premiere am Mittwoch mit Begeisterung. Maßgeblich dafür verantwortlich: Intendant Daniel Serafin.