Revolution in Regionalligen und OÖ-Liga geplant

„Wir helfen den Klubs!“

Die größere Revolution betrifft aber die ungeliebten Regionalligen. Die in Zukunft OÖ und Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie die Steiermark und Kärnten bilden sollen, während die Ostliga ihr Format behalten möchte. Das Problem, dass es dann vier Ligen mit am Ende vier Meister, aber weiter nur drei Zweitliga-Aufsteiger geben würde, soll eine von BW-Linz-Manager Stefan Reiter geborenen Idee lösen. Plan: Im Herbst absolvieren in jeder der drei neuen Ligen je zehn Vereine eine Hin- und Rückrunde. Nach der die jeweiligen Top-2-Klubs und damit insgesamt sechs im Frühjahr eine weitere Hin- und Rückrunde bestreiten. Aus der Erste und Zweite aufsteigen sollen – und dazu der Ostliga-Champ. Götschhofer: „Das ist vorerst nur ein Plan – aber die Klubs wären damit sehr zufrieden. Auch die aus Salzburg!“