Firmen mit Frauen im Vorstand sind erfolgreicher

Frauen unterstützen Geschlechtsgenossinnen bei Karriere

Auch wenn ihre Zahl noch gering ist, hätten weibliche Vorstandsmitglieder begonnen, ihre Position in den Führungskräfte-Netzwerken zu verändern. So würden relativ viele Frauen in mehreren Vorständen sitzen, „wodurch sie zunehmend in den Mittelpunkt rücken“. Nach dem Prinzip „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ würden Frauen zu engeren Kontakten untereinander neigen und sich gegenseitig zu unterstützen, betonen die Forscher. So zeigen die Daten, dass Unternehmen mit Verbindungen zu Betrieben mit weiblichen Vorstandsmitgliedern eher Frauen in Führungspositionen ernennen.