„Equal Pay Day“: Warum Frauen weniger verdienen

Frauen wählen schlecht bezahlte Berufe

Woran liegt es, dass Frauen noch immer so viel weniger verdienen? Einerseits daran, dass sie in schlechter bezahlten Branchen arbeiten. „Zum Beispiel im Handel oder in der Pflege. Ob ein Beruf systemrelevant ist, spiegelt sich in der Bezahlung nicht wieder – auch nach der Pandemie. Wieso ist Arbeit an Maschinen mehr wert als Arbeit mit Menschen?“, sagt Pöcheim. Ein Beispiel: Der beliebteste Lehrberuf bei Mädchen ist nach wie vor Einzelhandelskauffrau, bei Burschen Metalltechniker.