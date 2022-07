Erfolgreiche Jagd nach Schlange im Goldfischteich

Eine gefräßige Ringelnatter hatte sich in einem privaten Weiher in Neuhofen an der Krems eingenistet und machte dort Jagd auf die schwimmenden Bewohner. Die Sorge des Besitzerehepaares war zu Recht groß, dass im Teich bald kein Fisch mehr sein werde. Ein Experte wurde zuhilfe gerufen.