Traditionelle & ausgefallene Rezepte mit Marillen

Bodenständige, klassische Blechkuchen und Topfencreme-Torten, hippe Tartes, ein Marillen-Reis-Auflauf, Marillen-Nuggets, Blätterteig-Variationen sowie Schmarren, Scheiterhaufen und Knödel sind darin zu finden. Die Rezepte sind vielfältig, aber alle bestehen aus gängigen Zutaten, die in jedem Haushalt vorhanden sind. Zu bekommen ist das Buch im Verlag Margarete Tischler in Gols und ab Samstag direkt im Landhof Laden in Kittsee.