The Killers: Hits konstant auf Höchsttemperatur

Eigenwilliger Humor

Am Auftritt gibt es wenig zu bemängeln. Die 10.000 Fans machen vom ersten Ton an den doppelten Lärm und entlocken Flowers in seiner anfänglichen Euphorie so manch interessantes Statement. „Vienna, wir sind noch am Leben! Heute gibt es keine Isolation, denn das ist ein Superspreader-Event. Wir verbreiten Frieden, Liebe und Rock’n’Roll.“ Humor und Stimmung passen schon mal, an der Musik gibt’s auch nichts zu bemängeln. Die Killers haben eben keine Filler, ein knapp zweistündiges Set füllt das mit drei Backgroundsängerinnen und zwei zusätzlichen Musikern verstärkte Quartett mühelos mit Krachern. Besonders gelungen sind aber nicht totgespielte Durchschnittsheuler wie „Human“, sondern die Preziosen aus der zweiten Reihe. Etwa ein mit viel 80s-Dancepop verstärktes „Shot At The Night“, das gelungene Joy-Division-Cover „Shadowplay“ oder das mit Sänger und Gitarrist Alex Moore gemeinsam gespielte „How Beautiful Life Can Be“ aus dem spannenden Katalog der Vorband The Lathums.