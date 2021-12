Adnet: Schlotterer will Mega-Ausbau 2023 beginnen

Der Andrang war geringer als erwartet. Aber doch so groß, dass in Zeiten von Corona und Abstandsregeln im Sitzungssaal des Adneter Gemeindeamts schlicht zu wenig Platz war. Einige Zuhörer mussten in der Tiefgarage sitzen – und dem Geschehen via Videoübertragung folgen. Was am Donnerstagabend die Bewohner zur Gemeindevertretungssitzung lockte? Thema war der geplante Ausbau des Sonnenschutzherstellers Schlotterer im Bereich der Adnetfelder.