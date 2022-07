Worauf die Landespolitik bei der Krems-Wahl achtet

Unberechenbare Corona-Wellen, die akute Gaskrise und die immer schlimmer werdende Teuerung: Dem warmen Sommer wird ein politisch heißer Herbst folgen. Aktuell machen ja sogar Gerüchte um Neuwahlen im Nationalrat die Runde. Ganz sicher gewählt wird im Herbst der Bundespräsident, in den burgenländischen Gemeinden - und sogar noch in den Ferien auch in Krems. Am 4. September schreitet man dort zur Urne. Und obwohl die Landtagswahl wohl erst am 29. Jänner 2023 stattfindet, steht für die Landesparteien viel auf dem Spiel.