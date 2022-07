Sex mit 14-Jähriger: Sechs Monate für 32-Jährigen

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Dienstag am Wiener Landesgericht zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden, weil er von einer 14-Jährigen an sich sexuelle Handlungen hatte vornehmen lassen. Zugleich wurde der bisher unbescholtene Mann, der seit vier Monaten in U-Haft gesessen war, auf freien Fuß gesetzt. Der Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und die Enthaftung sind rechtskräftig.