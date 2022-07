Kardashian: Turtel-Pic enthüllt süßes Liebestattoo

Am Montag hat Kim Kardashian eine Reihe an Fotos veröffentlicht, die sie beim Turteln mit ihrem Lover Pete Davidson zeigen. Da wurde gekuschelt und geflirtet, was das Zeug hält. Doch ein süßes Detail wird bei so viel Liebesgeflüster fast übersehen: Der Comedian hat sich ein neues Liebestattoo stechen lassen - und das ist ganz besonders romantisch!