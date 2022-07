Totti und Ilary: Liebes-Aus bei Glamour-Paar

In Italien galten sie jahrelang als Inbegriff einer glücklichen Ehe, als Emblem von Jugend, Schönheit und Reichtum nach Vorbild des Ehepaares Beckham in Großbritannien. Schon im Februar hatten Klatschmagazine über eine tiefe Krise zwischen dem 45-jährigen Ex-Kapitän des Fußball-Erstligisten AS Rom und der blonden TV-Moderatorin von Reality Shows wie „Celebrity Survivor“ berichtet. Die meisten Fußballfans erinnern sich noch daran, wie Totti ihr in einem römischen Derby ein wunderschönes Tor widmete und dabei das Trikot „6 unica“ („du bist einzigartig“) hochhielt.