Holländer in Spielberg: 40.000 Bier in einem Lokal

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Thema Nummer eins in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi naheliegenderweise: das Formel-1-Wochenende in Spielberg. Moizi verrät, dass holländische Fans in Spielberg „40.000 Krügerl Bier“ getrunken hätten - „in einem einzigen Lokal“. Aber auch sportlich wird alles abgehandelt: Leclercs Sieg, Verstappens Probleme mit dem Auto, das Feuer-Drama um Sainz und natürlich auch das Fehlverhalten mancher Fans.