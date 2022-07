„Krone“-Kolumnist Marko: Gewonnener zweiter Platz

Es gibt auch in der hochtechnologischen Formel 1 unerwartete Phänomene. Unsere Performance am Red Bull Ring war sehr stark, doch ausgerechnet am Sonntag haben Max’ erste drei Reifensätze nicht funktioniert und viel zu schnell abgebaut. Erst mit dem vierten Satz war er wieder so schnell wie am Freitag und Samstag.