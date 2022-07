Kenianer schnupperte bei seiner Premiere am Rekord

Am Rekord knapp vorbei

Trotz Wind gab es fast die Sensation: Der Kenianer Patrick Kipngeno, der regelmäßig mit dem „run2gether“-Team in Kals am Großglockner trainiert, setzte sich bei seiner Glockner-Premiere bei Kilometer 8 ab - und verpasste den Rekord in 1:08:22 um nur vier Sekunden. „Das war ein irres Spektakel“, staunte Organisator Julius Rupitsch.