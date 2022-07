Turpin-Kinder mussten wieder zu Horror-Eltern

Eltern lebenslang in Haft

Was sich in dem unscheinbaren Bungalow in der Kleinstadt Perris bis 2018 abgespielt hat, sprengt jedes Vorstellungsvermögen: Monatelang hielten der Ingenieur David Turpin (57) und seine Frau Louise (49) ihre eigenen Kinder im Alter zwischen zwei und 29 Jahren gefangen, gaben ihnen kaum zu essen. Erst als sich die 17-jährige Tochter befreien und die Polizei rufen konnte, kam das Grauen ans Tageslicht. Die Eltern verbüßen eine lebenslange Haftstrafe.