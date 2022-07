Deutscher (56) entpuppte sich als Rucksackdieb

In den vergangenen Wochen war es in verschiedenen Schwimmbädern und an Baggerseen im Vorarlberger Rheintal immer wieder zu Rucksack-Diebstählen gekommen, während sich deren Besitzerinnen und Besitzer im kühlen Nass erfrischten. Nun konnte der mutmaßliche Täter von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden.