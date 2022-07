Brand in Firmengebäude bedrohte Mehrfamilienhäuser

Am Samstagabend gegen 23.05 Uhr brach aus – laut Polizeiangaben – noch unbekannter Ursache an der westlichen Fassade eines Firmengebäudes in der Lerchenauer Straße in Lauterach ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand die Fassade und ein Teil des Gebäudedaches bereits in Brand.