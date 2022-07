Thiem hat gegen nächsten Gegner negative Bilanz

Tennis-Profi Dominic Thiem trifft nach seinem wenig berauschenden Comeback in Salzburg kommende Woche beim ATP-Sandplatzturnier im schwedischen Båstad in der ersten Runde auf den Finnen Emil Ruusuvuori. Das ergab die Auslosung am Samstag. Das bisher einzige Duell mit der aktuellen Nummer 49 der Welt hat Thiem 2019 im Davis-Cup-Play-off in Espoo auf Hartplatz in zwei glatten Sätzen verloren.