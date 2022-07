Florence Pugh: Tiefe Einblicke im Transparentkleid

Pink als Farbe des Abends

Doch nicht nur Pugh war an diesem Abend ein echter Augenschmaus. Auch Schauspiel-Kollegin Anne Hathaway bewies wieder Stilgefühl. Sie wählte ebenfalls ein Outfit in Pink und zeigte in einem pinken Glitzer-Minidress ihre endlos langen Beine, die in ebenfalls pinken Killer-High-Heels steckten.