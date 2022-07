Mercedes-Boss Wolff verrät Plan mit Hamilton

Mercedes-Teamchef Toto Wolff anerkennt, dass sein jahrelang überlegenes Team derzeit in der Formel 1 nur noch dritte Kraft ist. Weder er noch Star-Pilot Lewis Hamilton würden sich davon aber runterziehen lassen, sondern vielmehr noch viele erfolgreiche Jahre in der Motorsport-Königsklasse einplanen. „Der Plan ist, dass Lewis noch fünf bis zehn Jahre fährt. Kein Spaß“, erklärte Wolff beim Grand Prix von Österreich in Spielberg.