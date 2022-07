Ältestes Hirn der Welt in Garnelen-Fossil entdeckt

Was die kanadischen Forscher an dem längst ausgestorbenen Tier, das in etwa so groß war wie eine menschliche Hand und im Erdzeitalter Kambrium lebte, begeisterte, ist, was sie in seinem versteinerten Kopf fanden. Bei 84 der untersuchten Fossilien konnten sie Überreste von Gehirn und Nerven finden, die sagenhafte 506 Millionen Jahren erhalten geblieben sind.