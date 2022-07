Slowenien: Adoptionsrecht für Homosexuelle

„Ausschluss ist gegen Ziel des Kindeswohls“

Bislang war für homosexuelle Paare in Slowenien lediglich die Stiefkindadoption möglich. Nun sollen jedoch gleichgeschlechtliche Lebenspartner dieselben Möglichkeiten wie Eheleute bekommen, um Kinder zu adoptieren. Der grundsätzliche Ausschluss von gleichgeschlechtlichen Partnern verringere die Zahl der möglichen Adoptiveltern, was im Gegensatz zum Ziel des Kindeswohls stehe, so das Gericht.