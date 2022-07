„Ehe für alle“ jetzt auch in der Schweiz möglich

Die Schweizer Post gab zum Inkrafttreten eine spezielle Briefmarke heraus. Sie zeigt 30 Ballons, die zusammengeknüpft als großes Herz in Regenbogenfarben in Richtung Himmel abheben. Angehängt an die Ballons sind vier Kärtchen, auf denen in allen vier Landessprachen „Ja“ steht: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.