Van der Bellen besuchte Felix (9) am Zeugnistag

Ein Brief des neunjährigen Schülers Felix aus der Innsbrucker Volksschule Hötting lockte am Freitag Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Tiroler Landeshauptstadt. In diesem hatte der Bub beanstandet, dass in den Schulen zwar die Menschenrechte ausgehängt seien, die Kinderrechte jedoch nicht. Das Staatsoberhaupt überreichte nun ein entsprechendes Schild für das Klassenzimmer. Im Anschluss stand ein Besuch in der Innsbrucker Markthalle auf dem Programm.