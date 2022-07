Wie die Ketten mit Karten jetzt Kunden ködern

„Bei XXXLutz, Möbelix und Mömax haben wir über 1,9 Millionen Vorteilskartenbesitzer“, sagt Sprecher Thomas Saliger. Beim XXXLutz heißt die Karte „Preispass“. Besitzer erhalten Monatsangebote, Jahresboni und 10-Euro-Geburtstagsgutscheine plus Einladungen ins eigene Restaurant. Zusätzlich bekommen sie gratis einen Transporter für den Umzug am Wochenende etc.