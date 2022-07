Europa fällt zurück: Wo bleibt das Ziel?

Und wie stark ist Europa wenigstens wirtschaftlich geworden? Es gibt keine gemeinsame Energiebeschaffung, es gibt keine europäische Armee, Asien hingegen gibt Gas, und die USA rücken immer weiter in die Ferne. Die Dominanz der US-Konzerne hält an: Neun von zehn der wertvollsten Unternehmen haben ihren Sitz in den USA - und es findet sich KEIN europäisches Unternehmen unter den Top Ten.