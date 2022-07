Mit Gold vor den Trümmern des eigenen Lebenswerks

Schon am zweiten Tag der über vier Tage dauernden Weltmeisterschaft im französischen Confolnes erreichten Mirjam Ressmann die Nachricht und die Bilder vom Unwetter aus der Heimat. „Ich wollte natürlich sofort abreisen, aber meine Tochter hat gesagt, es gehe ihnen gut und ich könne zu Hause ohnehin nichts tun.“ Mama machte also weiter und holte überlegen den Titel in der Klasse Bowhunter Recurve. „Da war wohl Wut dabei über das, was passiert ist“, erklärt sich die 49-Jährige ihre Leistung.