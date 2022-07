Zwei Badeunfälle, die tragisch ausgegangen sind

Zwei Stunden lang war eine deutsche Urlauberin (69) bereits abgängig, als sie am Mittwoch kurz vor 18 Uhr als vermisst gemeldet wurde. Fast zeitgleich wurde sie zufällig von zwei tschechischen Tauchern in Steinbach am Attersee etwa 20 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von zwölf Metern gefunden und ans Ufer gebracht. Der Arzt konnte nur mehr den Tod der Schwimmerin feststellen.