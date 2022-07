„Haben keinen Grund, das Programm zu ändern“

Zwischen dem heurigen Bühnenbild für „Madame Butterfly“, ein bis zu 23 Meter hohes, zart bemaltes Blatt Papier, und dem Regiezelt auf der Tribüne, die rund 7000 Zuschauer fassen kann, gehen derzeit zahlreiche Rufe hin und her. Es wird geprobt. Und Elisabeth Sobotka, die Intendantin der Bregenzer Festspiele, zeigte sich beim traditionellen Pressetag am Donnerstag überglücklich über den Verlauf dieser Probenarbeit. Die Opern, also jene von Puccini am See und Giordanos „Sibirien“, das im Festspielhaus gezeigt wird, „versprechen, das einzulösen, was wir uns vor Jahren vorgestellt haben“, sagte sie.