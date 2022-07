Luftdruckgewehre und Flügelhorn gestohlen

Schneller Coup

Nur kurz nicht Zuhause war hingegen ein Ehepaar in Wiesen. Während der zwei Stunden in denen sie weg waren, drangen Unbekannte über die Garagentür in ihr Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Fündig wurden die Kriminellen im Schlafzimmer sowie im Keller. Sie packten Schmuck sowie ein Flügelhorn samt Koffer ein und suchten anschließend das Weite.