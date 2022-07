Hoch- und Gletschertouren nur mit viel Erfahrung

Die dramatischen Ereignisse an der Marmolata zeigen uns eindrücklich die Folgen des Klimawandels im Gebirge auf. Eis- und Felsstürze sowie Lawinen- und Murenabgänge hat es schon immer gegeben. „Betroffen sind davon nicht nur Bergsteiger, sondern auch der Siedlungsraum und Verkehrswege“, so Walter Zörer, der Präsident des Verbandes der Österreichischen Berg- und Skiführer in einer Aussendung: „Je stärker der Lebensraum in den Bergen besiedelt ist und touristisch genutzt wird, desto öfters werden Menschen direkt davon bedroht sein. Somit ist in Kombination mit der Erwärmung unseres Planeten weiterhin von einer Häufung dieser Ereignisse auszugehen.“